«Русагро» после ареста владельца компании Вадима Мошковича передала крупный актив под управление государства

Компания «Русагро» передала в доверительное управление АО «Корпорация «Развитие», которая принадлежит Белгородской области, один из своих крупных активов — долю предприятия «Агро-Белогорье». Об этом 29 мая объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после того, как встретился с руководителями компании «Русагро».

Гладков не уточнил, какая доля передана под управление государства. «Русагро» в ноябре 2024 года стала единственным владельцем «Агро-Белогорье», консолидировав 100% группы компаний.

«Агро-Белогорье» — один ведущих производителей свинины в России с ежегодным объемом производства 250 тысяч тонн, сообщается на сайте компании.

Холдинг «Русагро» — один из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России. Холдинг передал «Агро-Белогорье» государству после того, как владельца «Русагро», бизнесмена Вадима Мошковича в марте задержали по обвинению в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и даче взятки.

О Вадиме Мошковиче

Дело против владельца «Русагро» Вадима Мошковича — одно из крупнейших за последние годы (он был готов заплатить в качестве залога миллиард рублей!) «Медуза» рассказывает историю бывшего сенатора, миллиардера и филантропа

О Вадиме Мошковиче

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