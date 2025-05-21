По делу владельца «Русагро» арестовали бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова

Обновлено. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС.

Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), сообщают ТАСС и «Коммерсант».

Как утверждают издания со ссылкой на правоохранительные органы, взятку Иванов (он был тамбовским вице-губернатором с 2015 по 2020 год) получил от основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича за «покровительство структурам бизнесмена в регионе». Ее размер составил около 2,6 миллиона рублей.

Иванов задержан, пишет «Коммерсант», следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о его аресте.

О том, что против Вадима Мошковича возбуждено новое уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК), стало известно накануне, 20 мая, на заседании Мещанского суда. Следователи не привели никаких подробностей дела. Защита бизнесмена заявила, что впервые слышит о новых обвинениях.

Вадим Мошкович — миллиардер и бывший сенатор от Белгородской области (в 2006-2014 годах). Forbes оценивает его состояние в 2,7 миллиарда долларов. Холдинг «Русагро» — один из ведущих производителей подсолнечного масла, свинины и сахара в России. Компания выпускает продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки», «Слово мясника» и другими.

Мошковича задержали и арестовали в конце марта по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК). Защита просила освободить бизнесмена под залог в миллиард рублей. Вместе с ним был арестован бывший генеральный директор «Русагро» Максим Басов. Оба бизнесмена своей вины не признали. Как писали СМИ, уголовное дело Мошковича связано с хищениями при покупке «Русагро» акций холдинга «Солнечные продукты». По одним данным, ущерб по нему составил один миллиард рублей, по другим — более 30 миллиардов рублей.