«Они разработали эту концепцию» Financial Times назвала братьев Ротенбергов авторами и бенефициарами национализации в России

Аркадий Ротенберг Валерий Мельников / РИА Новости / Спутник / Scanpix / LETA

Друзья президента России Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги стали одними из главных бенефициаров национализации, которая проходит в стране после начала российско-украинской войны. Об этом говорится в публикации Financial Times.

По данным издания, связанная с Ротенбергами компания «Росхим» уже приобрела как минимум три российские компания после того, как они были национализированы.

«Вся эта концепция так называемой мягкой национализации… Это все Ротенберги. Они разработали эту концепцию. У них есть люди, которые отвечают за это. У них есть юридические консультанты, экономические консультанты, сборщики данных, которые специально пытаются найти подходящие дела, а затем приводят аргументы для того, чтобы генеральная прокуратура официально возбудила [дело]», — сказал собеседник агентства, близкий к российскому правительству.

По словам собеседников FT, среди которых были российские бизнесмены, процесс национализации удалось запустить в том числе благодаря тому, что Путину интересна только война, а не экономические вопросы.

«Путина совершенно не интересуют экономика и эти парни, которые воюют друг с другом. Его интересуют только война и геополитика», — заявил журналистам российских олигарх, находящийся под санкциями.

Financial Times подробно останавливается на ситуации с аэропортом Домодедово, который Генпрокуратура требует национализировать. Один из источников газеты рассказал, что вскоре после иска прокуратуры друг основного владельца Домодедово Дмитрия Каменщика попросил о встрече с Путиным. Он рассказал президенту, что прокуратура построила дело на ложной информации, и призвал закрыть дело. Путин ответил, что, по данным российских спецслужб, владельцы аэропорта растрачивали средства, выделенные на ремонт взлетно-посадочной полосы.

Друг Каменщика объяснил, что структуры Домодедово не имели доступа к этим деньгам, так как взлетно-посадочная полоса и выполнение рейсов были исключительной компетенцией Росавиации. По информации FT, Путин выразил удивление и пообещал разобраться в ситуации, после чего «расследование прокуратуры зашло в тупик».

В конце января Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово. В материалах суда указаны 32 ответчика, в том числе операционные компании, управляющие аэропортом, и два физических лица — глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган и основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик. Через несколько дней Арбитражный суд арестовал активы Каменщика. Официально претензии Генпрокуратуры России к Домодедово связаны с тем, что Каменщик и Коган — бенефициары ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего аэропортом, — имеют иностранные гражданства и в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия.

«Установив иностранный контроль над названными стратегическими обществами, Каменщик и Коган следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике. Для этого ими саботируются мероприятия по развитию и модернизации инфраструктуры аэропорта, выделяемые государством на эти цели бюджетные средства расходуются бесконтрольно, вследствие чего они похищаются», — цитировали СМИ иск Генпрокуратуры.

Всего с начала российско-украинской войны с риском национализации столкнулись около 200 компаний.

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