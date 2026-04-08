Трамп пригрозил 50-процентными пошлинами странам, поставляющим оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты «немедленно» введут пошлины в 50% против стран, которые будут поставлять оружие Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Страна, поставляющая Ирану оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, начиная с сегодняшнего дня», — заявил Трамп.

Он добавил, что «никаких исключений не будет».

В конце марта Financial Times со ссылкой на источники писала, что после первых ударов США и Израиля по Ирану Москва начала тайно обсуждать поставку Тегерану дронов. Подготовка поставок началась в начале марта, а завершить их планировалось к концу месяца. Начались ли сами поставки, не сообщалось.

Сообщалось также, что Иран заключил с Россией секретную сделку по закупке переносных зенитных ракетных комплексов.

По информации The Washington Post и других американских СМИ, Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. В Кремле это отрицали. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф говорил, что в Вашингоне склонны верить заявлениям Москвы. При этом Politico писал, что представители России предложили Вашингтону сделку, в рамках которой Москва прекратит делиться с Ираном разведывательной информацией, если США прекратят передавать Украине разведданные о России. США от сделки отказались.

Окружение Трампа до последнего не знало, будет ли перемирие с Ираном. Ключевую роль в переговорах сыграл Моджтаба Хаменеи Axios рассказывает, как Вашингтон и Тегеран договаривались о прекращении огня

