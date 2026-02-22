FT: Иран заключил с Россией секретную сделку на 500 миллионов евро по закупке ракетных систем, которыми Тегеран хочет восполнить свою уничтоженную ПВО

Иран заключил с Россией секретную сделку по закупке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Тегеран таким образом хочет восстановить свою систему ПВО, уничтоженную во время войны с Израилем в 2025 году, пишет Financial Times со ссылкой на источники и документы.

Соглашение на сумму около 500 миллионов евро было подписано в Москве в декабре 2025 года. Речь идет о современных российских ПЗРК «Верба». Россия обязалась поставить Ирану 500 пусковых установок и 2500 ракет «9М336» для них. По документам, с которыми ознакомилась FT, ракеты «Рособоронэкспорт» продает Ирану по цене 170 тысяч евро за единицу, а пусковые механизмы — по 40 тысяч евро. Поставки запланированы тремя траншами в период с 2027 по 2029 год.

Сделка также включает 500 прицелов ночного видения «Маугли-2» для отслеживания самолетов и других целей в темное время суток, добавляет FT.

По данным газеты, Тегеран официально запросил эти системы в июле 2025 года, через несколько дней после окончания 12-дневного конфликта, в ходе которого США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана.

Бывший высокопоставленный американский чиновник предполагает, что Россия рассматривала эту сделку как способ восстановить связи с Ираном после того, как она не пришла ему на помощь во время 12-дневной войны с Израилем. «Они [Россия] хотят, чтобы Иран оставался их партнером. И поэтому, даже если они не могут отреагировать в разгар кризиса, после него они постараются загладить вину и восстановить отношения», — сказал собеседник FT.

Как 12-дневная война изменила жизнь иранцев? Насколько ухудшилось их отношение к Израилю? И что случится с исламской республикой после смерти Хаменеи? Востоковед Никита Смагин — о послевоенном будущем Ирана

