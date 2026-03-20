Politico: Путин предложил Трампу остановить обмен разведданными с Ираном, если США перестанут помогать Украине

Представители России предложили Вашингтону сделку, в рамках которой Москва прекратит делиться с Ираном разведывательной информацией, например, координатами американских военных объектов на Ближнем Востоке, если США прекратят передавать Украине разведданные о России. Об этом 20 марта сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.

По их словам, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев передал такое предложение спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, когда они встречались в Майами на прошлой неделе.

США отказались от этого предложения, заявили источники Politico

Вместе с тем, как указывает издание, сам факт подобного предложения обеспокоил европейских дипломатов, которые считают, что Москва пытается вбить клин между Европой и США. Один из дипломатов ЕС назвал российское предложение «возмутительным».

Белый дом отказался от комментариев. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов.

По данным Politico, Россия делала несколько предложений Вашингтону из-за войны США и Израиля с Ираном, но администрация Трампа их отвергла. Axios писал, что Трамп отклонил предложение Путина передать России обогащенный уран Ирана.

С начала войны на Ближнем Востоке Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, сообщил источник Politico, знакомый с данными разведки. Газета The Wall Street Journal писала, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки, а также причастна к ударам иранских дронов. В Кремле это отрицали. Стив Уиткофф говорил, что готов поверить России на слово.

Дональд Трамп в интервью Fox News 13 марта намекнул на связь между обменом разведданными с Ираном и Украиной. Трамп сказал, что Путин «возможно, немного помогает им [Ирану], да, я полагаю, и он, вероятно, думает, что мы помогаем Украине, верно?»

