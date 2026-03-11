Россия сказала США, что не делится разведдаными с Ираном. Спецпосланник Трампа заявил, что готов поверить Москве на слово

Россия заявила, что не предоставляет Ирану разведданые для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке, рассказал спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью CNBC.

Уиткоффа спросили, считает ли он, что Россия делится с Ираном разведданными о военных объектах США на Ближнем Востоке и если да — почему администрация Дональда Трампа сняла санкции, запрещавшие Индии покупку российской нефти.

«Ну, я не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что вчера во время разговора с президентом россияне заявили, что они не делились [данными]. Так они сказали», — ответил Уиткофф.

По словам спецпосланника Трампа, он вместе с зятем президента Джаредом Кушнером провел отдельный телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым. В ходе этого разговора Ушаков «повторил то же самое» относительно разведданных. «Так что, знаете, мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они не делятся», — добавил Уиткофф.

6 марта The Washington Post со ссылкой на три источника написал, что Россия передавала Ирану координаты военных объектов США на Ближнем Востоке для ударов по американским силам. Один из собеседников газеты отмечал, что Россия могла быть «очень рада возможности нанести ответный удар», зная, какую помощь США оказывают Украине. Дональд Трамп, которого об этом спросили журналисты, назвал вопрос «глупым». «Это легчайшая из проблем по сравнению с тем, что мы делаем здесь [в Иране]», — добавил Трамп.

Трамп и Путин поговорили по телефону 9 марта. В Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе Трампа, а одной из главных тем стала война на Ближнем Востоке. Трамп позже заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с Путиным — и что Путин выразил желание «помочь» в урегулировании конфликта с Ираном. «Я сказал: „Вы могли бы принести больше пользы, если бы закончили войну между Украиной и Россией. Это было бы гораздо полезнее“», — заявил Трамп.

