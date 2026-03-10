Путин предложил Трампу помощь с Ираном. Президент США ответил, что «вы бы принесли больше пользы, если бы закончили войну с Украиной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции во Флориде, его слова приводят BBC News и Reuters.

По словам Трампа, Путин выразил желание «помочь» в урегулировании конфликта с Ираном.

«Я сказал: „Вы могли бы принести больше пользы, если бы закончили войну между Украиной и Россией. Это было бы гораздо полезнее“», — заявил Трамп.

Он назвал российско-украинскую войну «бесконечной битвой».

«Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, кажется, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный разговор на эту тему», — сказал президент США.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта. Он продлился около часа и состоялся по инициативе президента США, сообщали в Кремле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главными темами беседы стали война на Ближнем Востоке и переговоры о завершении войны России с Украиной. Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому завершению войны с Ираном, а также похвалил усилия США и Трампа в процессе завершения российско-украинской войны, утверждали в Кремле.

Читайте также

Как новая война в Персидском заливе изменит отношения России и Ирана? И почему положение Кремля не так плохо, как кажется Объясняет Никита Смагин (Carnegie Politika)

