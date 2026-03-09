Трамп позвонил Путину. Они обсудили войну на Ближнем Востоке и Украину

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, последний раз в декабре 2025 года», — цитирует Ушакова РБК.

Разговор длился около часа и состоялся по инициативе Трампа. По словам Ушакова, главными темами беседы стали война на Ближнем Востоке и переговоры о завершении войны России с Украиной.

Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому завершению войны с Ираном. Он также похвалил усилия США и Трампа в процессе завершения российско-украинской войны.

Трамп заинтересован в том, чтобы война РФ с Украиной завершилась скорейшим прекращением огня и «достижением долгосрочного урегулирования», добавил Ушаков.

Трамп и Белый дом разговор пока не комментировали.

Как отмечает The Bell, о мерах по стабилизации мировых цен на нефть Ушаков, рассказывая о переговорах не упомянул. Издание предполагает, что эта тема «наверняка обсуждалась».

5 марта Минфин США объявил, что на 30 дней снял запрет на закупку российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов. По словам главы ведомства Скотта Бессента, США могут продолжить снимать ограничения в отношении российской нефти.

