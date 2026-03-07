Глава Минфина США допустил смягчение санкций в отношении российской нефти

США могут продолжить снимать ограничения в отношении российской нефти, заявил в эфире Fox Business министр финансов страны Скотт Бессент.

Он напомнил, что из-за временного дефицита нефти на мировом рынке США разрешили Индии в течение 30 дней «принимать российскую нефть».

«Мы также можем снять санкции на поставки другой российской нефти. В море находятся сотни миллионов баррелей подсанкционной нефти и, сняв с нее санкции, министерство финансов может создать предложение. Мы рассматриваем это», — заявил Бессент.

5 марта Минфин США объявил, что на 30 дней снял запрет на закупку российской нефти для индийских нефтеперерабатывающих заводов. Такое решение принято, чтобы «обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок». «Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море», — утверждал Скотт Бессент.