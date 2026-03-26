Financial Times: Россия договорилась о поставке беспилотников в Иран

После первых ударов США и Израиля по Ирану Москва начала тайно обсуждать поставку Тегерану дронов, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с отчетами западных разведок.

По словам двух собеседников FT, подготовка поставок началась в начале марта, а завершить их планировалось к концу месяца.

Один из представителей сфере безопасности на Западе сообщил, что пока не удалось точно установить, какие именно типы дронов Россия согласилась поставить Ирану. Он предполагает, что Москва может передать Тегерану модели вроде «Герани-2», созданные на базе иранского Shahed-136. Профессор парижского университета Sciences Po Николь Граевски, изучающая отношения России и Ирана, отметила, что Тегеран может стремиться к обратному инжинирингу этих дронов, чтобы улучшить собственные разработки.

Старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Антонио Джустиоцци утверждает, что получил независимые подтверждения от источников в Корпусе стражей Исламской революции о том, что обсуждение поставок дронов началось сразу после ударов США и Израиля по Ирану. Он отметил, что Ирану «не нужно больше дронов — им нужны более совершенные». По его словам, их «интересуют более продвинутые возможности».

Также Россия поставляет в Иран медикаменты и продовольствие — но об этом Москва отчитывалась публично: на прошлой неделе сообщалось, что через Азербайджан в Иран было отправлено более 13 тонн медикаментов, и поставки планируется продолжать.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая еще в начале марта на вопрос о военном сотрудничестве России с Ираном, говорил, что Москва «находится в диалоге» с иранским руководством, и этот диалог продолжится.

В конце февраля FT писал, что Иран заключил с Россией секретную сделку по закупке переносных зенитных ракетных комплексов. Тегеран таким образом намеревался восстановить свою систему ПВО, уничтоженную во время 12-дневной войны с Израилем в 2025 году. Соглашение на сумму около 500 миллионов евро было подписано в Москве в декабре 2025 года.

В последние несколько лет Россия увеличила поставки оружия в Иран — поможет ли оно в новой войне? Объясняет востоковед Никита Смагин (Carnegie Politika)

