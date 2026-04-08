Иран сообщил, что через Ормузский пролив прошло первое судно с начала перемирия. Вскоре после этого движение танкеров снова остановили

Первое судно прошло через Ормузский пролив после того, как Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, сообщила иранская государственная телерадиокомпания. Это сообщение процитировали ТАСС, Reuters и другие СМИ. В сообщении отмечается, что судно получило разрешение Ирана на проход через пролив.

Глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в ведомстве также заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода судов. По его словам, Иран позволит судам проходить через пролив.

«Согласно достигнутым договоренностям и сделанным заявлениям, пролив открыт. Наши военные наблюдают, разумеется, их военные тоже наблюдают, но торговое судоходство будет продолжаться», — сказал Хегсет журналистам (цитата по Reuters).

По словам министра, военные США будут «оставаться поблизости» на Ближнем Востоке, чтобы убедиться, что Иран соблюдает режим прекращения огня.

В то же время источники Reuters утверждают, что пролив до сих пор фактически закрыт. По их словам, несколько судов в Персидском заливе получили сообщения от иранских ВМС о том, что Ормузский пролив остается закрытым. При этом иранская сторона, как утверждается, пригрозила уничтожением судам, которые попытаются пройти без разрешения.

Позже иранское агентство Fars сообщило, что движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено на фоне ударов Израиля по Ливану.

Высокопоставленный иранский чиновник говорил Reuters, что Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме 9 или 10 апреля, накануне переговоров американских и иранских официальных лиц в Пакистане. Судоходные компании в свою очередь заявили, что перед выходом в море им нужны дополнительные гарантии безопасности.

До начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти. После начала боевых действий Иран заблокировал пролив.

Ночью 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил, что Вашингтон приостанавливает бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

В Израиле поддержали перемирие, но заявили, что на Ливан, где был открыт второй фронт, договоренности о прекращении огня не распространяются. 8 апреля Израиль объявил о «крупнейшем ударе» по Ливану с начала войны на Ближнем Востоке.