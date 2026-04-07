Пользователи в России столкнулись со сбоем в работе «Госуслуг»

Российские пользователи 7 апреля продолжают жаловаться на сбой в работе «Госуслуг», следует из информации в телеграм-канале проекта «Сбой.рф» и на странице сервиса Downdetector. Также сервисы, отслеживающие доступность сайтов, фиксируют многочисленные жалобы на работу «Мосэнергосбыта» и AdGuard VPN.

О трудностях с доступом к «Госуслугам» и «Мосэнергосбыту» пользователи начали массово писать вечером 6 апреля. Тогда сообщалось о сбоях в работе домашнего провайдера «Ростелеком». В самом «Ростелекоме» заявили, что зафиксировали мощную DDoS-атаку на свою сеть, но заверили, что ее «оперативно нейтрализовали».

По данным «Сбой.рф» и Downdetector, «Ростелеком» в первой половине дня 7 апреля работал в обычном режиме.

Помимо жалоб на работу «Ростелекома», «Госуслуг» и «Мосэнергосбыта», пользователи вечером 6 апреля сообщали, что у них не работают приложения и сайты Альфа-банка, «НТВ Плюс», «Триколора», T2, а также некоторых других компаний. Была нарушена работа и «Сбой.рф», утром 7 апреля сервис работал лишь с ограниченным функционалом.

Предыдущий массовый сбой в работе сайтов и приложений в России произошел 3 апреля. Тогда течение нескольких часов жители России не могли переводить деньги, снимать наличные и оплачивать покупки картами. Эксперты в области кибербезопасности предположили, что причиной сбоя могли стать очередные попытки властей ограничить в стране определенные сервисы — например, телеграм и средства обхода блокировок. Роскомнадзор разослал СМИ, написавшим о связи сбоя с попытками блокировок, предписания удалить эту информацию. 4 апреля в разных городах России произошел новый массовый сбой — на этот раз в системы бесконтактной оплаты Vendista, которую используют малый и средний бизнес для бесконтактной оплаты.

Наталья Касперская связала сбой в работе банков с попытками Роскомнадзора заблокировать VPN. После разговора с главой ведомства она извинилась РКН пытается зачистить Рунет от негатива в свой адрес

