Наталья Касперская связала сбой в работе банков с попытками Роскомнадзора заблокировать VPN. После разговора с главой ведомства она извинилась РКН пытается зачистить Рунет от негатива в свой адрес

Соосновательница «Лаборатории Касперского», президент компании InfoWatch Наталья Касперская утром 4 апреля заявила в своем телеграм-канале, что Роскомнадзор «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушил половину сервисов Рунета».

Речь о масштабном сбое 3 апреля, который затронул прежде всего банковские приложения и сервисы. В течение нескольких часов жители России не могли переводить деньги, снимать наличные и оплачивать картами покупки. Проблема затронула клиентов «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и других; сбои наблюдались и в работе Системы быстрых платежей (СБП).

По мнению Касперской, все это стало результатом попыток Роскомнадзора (РКН) заблокировать VPN-сервисы:

Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это — наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика, также известными, как VPN.

Предпринимательница пояснила, что обсуждала этот вопрос со специалистами, которые заявили, что «не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета».

Это и правда невозможно?

Можно ли действительно заблокировать все VPN? «Медуза» расспросила представителей крупнейших VPN-сервисов — о том, как они противостоят Роскомнадзору

Это и правда невозможно?

Можно ли действительно заблокировать все VPN? «Медуза» расспросила представителей крупнейших VPN-сервисов — о том, как они противостоят Роскомнадзору

Касперская предложила «делать скрины интересных сайтов, снимать по максимуму наличку и готовиться слушать сообщения по радио о внешних врагах, которые заблокировали когда-то любимый нами Рунет». Она также раскритиковала идею ввести административную ответственность за использование VPN, о которой как о худшей альтернативе другим ограничениям ранее рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев.

Но уже вечером 4 апреля Касперская опубликовала новый пост. В нем она рассказала, что поговорила с главой Роскомнадзора Андреем Липовым. И тот якобы подробно, «с примерами», объяснил, почему сбой 3 апреля не был вызван действиями ведомства. Проблему он связал с работой сервисов Сбербанка. Такую же версию выдвинули источники газеты «Коммерсант».

В итоге Касперская принесла извинения Роскомнадзору:

Что тут хочется сказать? Во-первых, принести извинение уважаемому ведомству за мои поспешные выводы. Во-вторых, важно заметить, что гражданам очень не хватает прямой коммуникации с государством — с ведомствами, которые принимают или исполняют решения о блокировках. Ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями случившегося. Объяснения Сбербанка очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось. В-третьих, по времени сбой совпал с заявлениями министра по блокировкам VPN-ов. Поэтому логическая связь между этими событиями родилась не только у меня.

По ее мнению, власти должны объяснять людям происходящее, «иначе неизбежно будут домыслы, страшные слухи, шквалы самых худших предположений».

Разговор Липова с Касперской стал не единственным усилием Роскомнадзора по устранению репутационного ущерба от слухов о виновности в сбое. Ведомство также потребовало от многих российских изданий и телеграм-каналов удалить публикации о том, что проблемы были вызваны борьбой с VPN. Свои публикации удалили, в частности, Forbes и Mash. О требовании Роскомнадзора удалить посты о связи сбоев с блокировками также сообщал телеграм-канал «Двач». В уведомлении говорилось, что публикация такой информации «направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

Роскомнадзор не впервые пытается давить на медиа, чтобы те удаляли негативную информацию о работе ведомства. Так, 30 марта редакция «Осторожно, новости» получила уведомление с требованием удалить пост в телеграм-канале, в котором пересказывалась статья Forbes о том, что у РКН возникли сложности с блокировками сайтов. В материале говорилось, что ведомство перестало справляться с блокировками, а установленные в сетях операторов устройства, которые фильтруют трафик (ТСПУ), перегружены.

Как россияне пережили сбой 3 апреля

Россияне на несколько часов остались без денег — из-за сбоя у крупных банков По мнению экспертов, во всем опять виноват РКН

Как россияне пережили сбой 3 апреля

Россияне на несколько часов остались без денег — из-за сбоя у крупных банков По мнению экспертов, во всем опять виноват РКН

«Медуза» Фото на обложке: Михаил Климентьев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia