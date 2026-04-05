Наталья Касперская связала сбой в работе банков с попытками Роскомнадзора заблокировать VPN. После разговора с главой ведомства она извинилась РКН пытается зачистить Рунет от негатива в свой адрес
Соосновательница «Лаборатории Касперского», президент компании InfoWatch Наталья Касперская утром 4 апреля заявила в своем телеграм-канале, что Роскомнадзор «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушил половину сервисов Рунета».
Речь о масштабном сбое 3 апреля, который затронул прежде всего банковские приложения и сервисы. В течение нескольких часов жители России не могли переводить деньги, снимать наличные и оплачивать картами покупки. Проблема затронула клиентов «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и других; сбои наблюдались и в работе Системы быстрых платежей (СБП).
По мнению Касперской, все это стало результатом попыток Роскомнадзора (РКН) заблокировать VPN-сервисы:
Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов или злых иностранных хакеров. Это — наш родной РКН наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами туннелирования и защиты трафика, также известными, как VPN.
Предпринимательница пояснила, что обсуждала этот вопрос со специалистами, которые заявили, что «не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета».
Касперская предложила «делать скрины интересных сайтов, снимать по максимуму наличку и готовиться слушать сообщения по радио о внешних врагах, которые заблокировали когда-то любимый нами Рунет». Она также раскритиковала идею ввести административную ответственность за использование VPN, о которой как о худшей альтернативе другим ограничениям ранее рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев.
Читайте то, что хотите вы, а не власти. Для этого скачайте приложение «Медузы» — мы пишем о самых важных событиях в России и мире. Наше приложение обходит блокировки и работает без VPN — это бесплатно и безопасно. Кроме новостей у нас есть подкасты, книги и даже игры. А еще не забывайте про волшебную ссылку — https://bit.ly/meduzamirror — по ней «Медуза» откроется где угодно и у кого угодно, сохраните ее на всякий случай и отправьте друзьям. Будем на связи!
Но уже вечером 4 апреля Касперская опубликовала новый пост. В нем она рассказала, что поговорила с главой Роскомнадзора Андреем Липовым. И тот якобы подробно, «с примерами», объяснил, почему сбой 3 апреля не был вызван действиями ведомства. Проблему он связал с работой сервисов Сбербанка. Такую же версию выдвинули источники газеты «Коммерсант».
В итоге Касперская принесла извинения Роскомнадзору:
Что тут хочется сказать? Во-первых, принести извинение уважаемому ведомству за мои поспешные выводы. Во-вторых, важно заметить, что гражданам очень не хватает прямой коммуникации с государством — с ведомствами, которые принимают или исполняют решения о блокировках. Ни Минцифры, ни РКН не выступили с публичными разъяснениями случившегося. Объяснения Сбербанка очень скупые и закрытые, из них нельзя понять, что случилось. В-третьих, по времени сбой совпал с заявлениями министра по блокировкам VPN-ов. Поэтому логическая связь между этими событиями родилась не только у меня.
По ее мнению, власти должны объяснять людям происходящее, «иначе неизбежно будут домыслы, страшные слухи, шквалы самых худших предположений».
Разговор Липова с Касперской стал не единственным усилием Роскомнадзора по устранению репутационного ущерба от слухов о виновности в сбое. Ведомство также потребовало от многих российских изданий и телеграм-каналов удалить публикации о том, что проблемы были вызваны борьбой с VPN. Свои публикации удалили, в частности, Forbes и Mash. О требовании Роскомнадзора удалить посты о связи сбоев с блокировками также сообщал телеграм-канал «Двач». В уведомлении говорилось, что публикация такой информации «направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».
Роскомнадзор не впервые пытается давить на медиа, чтобы те удаляли негативную информацию о работе ведомства. Так, 30 марта редакция «Осторожно, новости» получила уведомление с требованием удалить пост в телеграм-канале, в котором пересказывалась статья Forbes о том, что у РКН возникли сложности с блокировками сайтов. В материале говорилось, что ведомство перестало справляться с блокировками, а установленные в сетях операторов устройства, которые фильтруют трафик (ТСПУ), перегружены.
Фото на обложке: Михаил Климентьев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia