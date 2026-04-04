Роскомнадзор потребовал от журналистов удалить новость о том, что сбой в работе банков был связан с блокировками РКН

Роскомнадзор (РКН) потребовал от российских изданий удалить новости о том, что масштабный сбой в работе крупных банков, произошедший в России 3 апреля, был связан с блокировками Роскомнадзора.

Соответствующие сообщения уже удалили Forbes и Mash. О требовании РКН удалить посты о связи сбоев с блокировками РКН сообщил «Двач», приложив скриншот уведомления Роскомнадзора, в котором говорилось, что материал, который требуется убрать, «направлен на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

«Осторожно, новости» пишут, что соответствующие публикации удалили и многочисленные паблики, которые специализируются на рерайте новостей — посты исчезли из каналов «Бэкдор», «Новости Москвы», «Прямой эфир», «Москвач», «Москва сегодня» и других.

20 марта телеграм-канал «Осторожно, новости» получил от РКН требование удались пост, в котором пересказывалась статья Forbes о том, что у ведомства возникли сложности с блокировками сайтов. Пост «Осторожно, новости» удалили, при этом статья Forbes, на основе которой он был написан, по-прежнему доступна.

Чем недоволен Роскомнадзор

