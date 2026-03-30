Роскомнадзор потребовал от журналистов удалить новость о том, что Роскомнадзор не справляется с блокировками

Редакция «Осторожно, новости» получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить пост в телеграм-канале издания, в котором пересказывалась статья Forbes о том, что у ведомства возникли сложности с блокировками сайтов.

Статья «Обход на сервер: Роскомнадзору становится тяжелее блокировать интернет-ресурсы» вышла на сайте Forbes 19 марта. Источник издания утверждал в публикации, что ведомство перестало полностью справляться с блокировками, а установленные в сетях операторов устройства, которые фильтруют трафик (ТСПУ), перегружены. В тот же день его пересказали «Осторожно, новости» и другие СМИ.

В Роскомнадзоре посчитали, что в посте «Осторожно, новости» обнаружены «материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ». Ведомство потребовало удалить публикацию в течение суток, пригрозив изданию блокировкой его канала в телеграме, работу которого и так ограничивают власти РФ.

«При этом 19 марта „Осторожно, новости“ обращались за комментарием в РКН: в ведомстве опровергли информацию Forbes и мы написали об этом. Не помогло», — отмечает редакция.

«Осторожно, новости» удалили пост с пересказом статьи. При этом сам материал по-прежнему доступен на сайте Forbes.

ТСПУ — это технические средства противодействия угрозам, которые по закону о суверенном интернете должны быть установлены в сетях всех операторов связи. Через ТСПУ Роскомнадзор управляет трафиком.

У самих операторов доступа к ТСПУ нет, и повлиять на то, что происходит внутри, они не могут. По оценке собеседника Forbes, сейчас используется около 2,5 миллиона правил фильтрации — то есть параметров, по которым анализируется трафик.

Власти России планируют обязать операторов закупать оборудование для блокировки сайтов за свой счет, сообщил 30 марта источник телеканала «Дождь». По его словам, об этой инициативе операторам связи рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании 28 марта.

