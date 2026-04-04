В России произошел массовый сбой в работе системы бесконтактной оплаты Vendista 

В разных городах России произошел сбой в работе системы бесконтактной оплаты Vendista, которую используют малый и средний бизнес для бесконтактной оплаты. Терминалы этой системы, в частности, используются в магазинах, кафе и ресторанах, салонах красоты, гостиницах, автозаправках и парковках.

В техподдержке «ВендГрупп» подтвердили сбой, сообщив изданию, что сроки восстановления работы терминалов «неизвестны». Сбой, сообщили в техподдержке, затронул обработку платежей через ВТБ, Т‑банк, Альфа-банк, добавив, что «работает только через Сбербанк».

РЕН ТВ сообщило, что из-за сбоя в Vendista, в числе прочего, не работает бесконтактная оплата в вендинговых автоматах в Москве. По словам владельцев автоматов, сообщил телеканал, «не проходят платежи ни одного из популярных банков».

«Осторожно, новости», в свою очередь, сообщило, владельцы терминалов получали разные ответы от банков — например, в одном из них заявили, что Vendista подверглась хакерской атаке, а в ВТБ рассказали про технические работы, пообещав уведомить о возобновлении оплаты. При этом в пресс-службе ВТБ заявили РБК, что на их стороне все системы работают в штатном режиме.

К вечеру 4 апреля о возобновлении работы терминалов Vendista информации не поступало.

3 апреля в России произошел масштабный сбой в работе банковских приложений и сервисов. В течение нескольких часов нельзя было переводить деньги, снимать наличные и оплачивать картами покупки. Сбои фиксировались и в работе Системы быстрых платежей (СБП). Эксперты в области кибербезопасности предположили, что причиной сбоя могли стать очередные попытки властей ограничить в стране определенные сервисы — например, телеграм и средства обхода блокировок. Роскомнадзор разослал СМИ, написавшим о связи сбоя с попытками блокировок, предписания удалить эту информацию, указав, что она «направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

