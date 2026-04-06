В России перестали работать сервисы «Сбера» и Альфа-банка и операторов связи. Отключился домашний интернет «Ростелекома»

Сайты и приложения банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций в России перестали работать вечером 6 апреля, следует из сообщений в телеграм-канале проекта «Сбой.рф», который отслеживает работоспособность сервисов. С чем связаны возникшие проблемы, пока неизвестно.

По его данным, проблемы возникли в работе «Ростелекома», Альфа-банка, «НТВ Плюс», «Триколор», «Госуслуг», T2, «Мосэнергосбыта». По информации Detector404․ru, жители России также сообщают о проблемах в работе «Сбера», «Газпромбанка», Okko, «Мира танков».

Домашний провайдер «Ростелеком» перестал работать в Москве, следует из сообщений пользователей. В компании заявили, что вечером 6 апреля зафиксировали мощную DDoS-атаку на сеть «Ростелекома», однако действия киберпреступников «оперативно нейтрализовали».

Как обратило внимание издание «Код Дурова», на фоне случившегося российский сервис «Сбой․рф» также перестал работать.

В прошлый раз крупные неполадки в работе сервисов российских банков наблюдались три дня назад, 3 апреля. В течение нескольких часов жители России не могли переводить деньги, снимать наличные и оплачивать покупки картами. Эксперты посчитали, что проблемы возникли по вине Роскомнадзора, после чего РКН потребовал удалить новости с такими предположениями.

Соосновательнице «Лаборатории Касперского», президенту компании InfoWatch Наталье Касперской пришлось извиняться за свои словам о том, что Роскомнадзор «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушил половину сервисов Рунета».

Роскомнадзор последние недели активно блокирует работу телеграма в России. В конце марта власти РФ также усилили борьбу с VPN-сервисами.

