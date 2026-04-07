Роскомнадзор объяснил масштабный сбой в Рунете проблемами «Ростелекома»

Причиной масштабного сбоя в работе сайтов и приложений банков, операторов связи и других организаций в России вечером 6 апреля стала неисправность на магистральной сети оператора «Ростелеком», заявили в Роскомнадзоре изданию «Фонтанка».

Накануне вечером россияне пожаловались на проблемы в работе сайтов и приложений Альфа-банка, «НТВ Плюс», «Триколор», «Госуслуг», T2, «Мосэнергосбыта» и других сервисов.

Домашний провайдер «Ростелеком» перестал работать в Москве, также сообщали пользователи. В компании заявили, что зафиксировали мощную DDoS-атаку на свою сеть, но ее «оперативно нейтрализовали».

Утром 7 апреля российские пользователи продолжали жаловаться на сбой в работе «Госуслуг».

Роскомнадзор последние недели активно блокирует работу телеграма в России. В конце марта власти РФ также усилили борьбу с VPN-сервисами.

На этом фоне в начале апреля в работе сайтов и приложений в России произошло несколько массовых сбоев. Так, 3 апреля крупные неполадки наблюдались в работе сервисов российских банков. Несколько часов их клиенты не могли переводить деньги, снимать наличные и оплачивать покупки картами.

Эксперты посчитали, что проблемы возникли по вине Роскомнадзора. Ведомство потребовало удалить новости с такими предположениями.

Соосновательнице «Лаборатории Касперского» Наталье Касперской пришлось извиняться за высказывания о том, что Роскомнадзор «в угаре борьбы с обходом блокировок обрушил половину сервисов Рунета».

Вот как это было

Наталья Касперская связала сбой в работе банков с попытками Роскомнадзора заблокировать VPN. После разговора с главой ведомства она извинилась РКН пытается зачистить Рунет от негатива в свой адрес

