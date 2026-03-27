«Координаты американских баз в регионе знают все». Лавров отверг предположение, что Москва передает Тегерану разведданные

Россия не передает Ирану разведданные для ударов по американским военным базам в регионе, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью France TV, опубликованном на сайте российского ведомства.

Отвечая на вопрос корреспондента, Лавров сослался на комментарии Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. «Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», — заявил министр.

По его словам, координаты американских военных баз в регионе «знают все». «Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует», — добавил Лавров.

В начале марта The Washington Post писал, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. В МИД Ирана говорили, что военное сотрудничество Москвы и Тегерана «продолжается», не подтверждая и не опровергая передачу разведданных.

Дональд Трамп, которого попросили прокомментировать эту информацию, назвал вопрос «глупым». Спустя несколько дней Трамп предположил, что Владимир Путин, «возможно, немного помогает Ирану». Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф приводил заявление России о том, что она не предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским военным объектам, и отмечал, что ей «можно поверить на слово».

Позже Politico со ссылками на источники писало, что представители России предложили Вашингтону сделку, в рамках которой Москва прекратит делиться с Ираном разведывательной информацией, если США прекратят передавать Украине разведданные о России. В Москве эту информацию называли фейком.

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»

Война с Ираном явно идет не по плану США — и теперь Трампу придется принимать решения, которых он наверняка хотел бы избежать Как кризис в Ормузском проливе разрушил американскую стратегию и к чему все это приведет. Большой разбор «Медузы»