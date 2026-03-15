МИД Ирана не подтвердил и не опроверг, что Москва предоставляет Тегерану разведданые: «военное сотрудничество продолжается»

Россия продолжает военное сотрудничество с Ираном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью каналу MS NOW.

Ведущий канала спросил Арагчи, может ли тот подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что Россия и Китай предоставляют Ирану военную поддержку и разведданные для наведения на американские позиции.

«Россия и Китай — наши стратегические партнеры. У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас. И оно включает военное сотрудничество», — ответил Арагчи, заявив, что не может раскрыть какие-либо подробности об этом. Он добавил, что Иран «хорошо сотрудничал с этими странами: в политическом, экономическом и даже военном плане».

В начале марта The Washington Post со ссылкой на три источника писал, что Россия передавала Ирану координаты военных объектов США на Ближнем Востоке для ударов по американским силам. Дональд Трамп назвал вопрос корреспондента Fox News, который попросил его прокомментировать эту информацию, «глупым». Спустя несколько дней Трамп предположил, что Владимир Путин, «возможно, немного помогает Ирану».

По словам спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, Россия заявила, что не предоставляет Ирану разведданые для ударов по американским военным объектам, и ей «можно поверить на слово».

