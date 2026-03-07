«Какой глупый вопрос». Трамп отказался комментировать информацию о том, что Россия помогает Ирану наносить удары по американским объектам

Дональд Трамп назвал «глупым» вопрос корреспондента Fox News Питера Дуси, который попросил его прокомментировать информацию о том, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает The Guardian.

Журналист задал вопрос Трампу во время круглого стола, на котором президент и другие американские чиновники обсуждали проблемы студенческого спорта. В конце мероприятия Трамп заявил, что ответит на один-два вопроса и дал слово Дуси.

Корреспондент Fox News заявил, что по сообщениям СМИ, Россия помогает Ирану наносить удары по американским объектам.

«Это легчайшая из проблем по сравнению с тем, что мы делаем здесь», — пошутил Трамп, имея в виду обсуждение студенческого спорта.

«Могу я быть честным? Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой глупый вопрос вы задаете в данный момент. Мы говорим о другом», — заявил президент США.

JUST IN: Trump Snaps At Peter Doocy For 'Stupid Question' About Russia And Iran Forbes Breaking News

The Washington Post со ссылкой на трех чиновников, знакомых с данными разведки, ранее сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока. По словам одного из собеседников издания, переданные Россией данные включают информацию об американских кораблях и самолетах. Газета отмечала, что способность Ирана самостоятельно получать разведданные сократилась после ударов, нанесенных в первые дни войны, а у России есть соответствующие возможности, включая спутниковые группировки.

