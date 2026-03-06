The Washington Post: Россия передает Ирану данные о целях для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке

Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, пишет The Washington Post со ссылкой на трех чиновников, знакомых с данными разведки.

По словам одного из собеседников издания, переданные Россией данные включают информацию об американских кораблях и самолетах. Масштабы российской помощи на данном этапе до конца не ясны, но источник назвал сотрудничество двух стран в этой сфере «довольно всеобъемлющим».

The Washington Post отмечает, что способность Ирана самостоятельно получать разведданные сократилась после ударов, нанесенных в первые дни войны, а у России есть соответствующие возможности, включая спутниковые группировки.

Дара Массикот, эксперт по российским вооруженным силам из Фонда Карнеги, отметила, что Иран «наносит очень точные удары» по американским военным объектам и делает это «очень целенаправленно», пытаясь поразить командные центры и системы контроля.

Николь Граевски из Гарвардского центра безопасности Белфер, в свою очередь, отметила, что эффективность ударов Ирана выросла даже по сравнению с военным конфликтом с Израилем в 2025 году — 12-дневной войной.

В Минобороны США сообщения о том, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов, комментировать не стали.

Источники The Washington Post напомнили, что США предоставляют Украине данные для нанесения ударов по российским целям. «Русские более чем осведомлены о помощи, которую мы оказываем украинцам, — сказал один из собеседников издания. — Я думаю, они были очень рады попытаться хоть как-то отплатить».

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по Ирану. Иран атакует Израиль и страны-союзники США в Персидском заливе дронами и ракетами. Целями Ирана, в частности, являются военные базы, которые используют США.

Журналисты CNN, проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что в результате иранских ударов уничтожен как минимум один радар американской системы ПРО THAAD, расположенной в Иордании. Удары также были нанесены по двум военным объектам в ОАЭ, где могли находиться компоненты THAAD.

После атаки США и Израиля на Иран кажется, что чуть ли не все страны мира участвуют в том или ином конфликте. Войн и правда ведется рекордно много? Смотря что называть войнами — и смотря откуда отмерять рекорд

