CNN показал спутниковые снимки радаров американской системы ПРО в ОАЭ и Иордании после иранских ударов

Иран пытается поразить радарные установки американской системы THAAD ПРО в странах Ближнего Востока. Такие выводы, сообщает CNN, можно сделать на основании спутниковых снимков, зафиксировавших последствия иранских ударов по базам США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Иордании.

Анализ снимков, проведенный CNN, позволяет говорить, что радар на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, был, вероятно, уничтожен в первые дни войны — 1 или 2 марта. На снимке видны следы нескольких ударов. CNN отмечает, что стоимость такого транспортируемого радара — около полумиллиарда долларов.

На спутниковом снимке, сделанном 2 марта, последствия удара по авиабазе Муваффак Салти в Иордании

Кроме того, в период с 28 февраля, когда США и Израиль начали войну с Ираном, и по 1 марта, ударам подверглись два военных объекта в ОАЭ, где могли находиться компоненты THAAD — в районах Рувайса и Cадера.

Спутниковые снимки показывают поврежденные постройки. Неизвестно, были ли радары THAAD в этих местах по состоянию на конец февраля — начало марта, но они видны на спутниковых снимках, сделанных в 2016 и 2018 годах, отмечает CNN. Телеканал добавляет, что у ОАЭ есть и собственные комплексы THAAD, приобретенные у США.

Повреждение радара не делает систему THAAD полностью неработоспособной, говорят эксперты, поскольку она может работать в разных конфигурациях, но снижает ее возможности.

Н.Р. Джензен-Джонс, специалист по боеприпасам и директор исследовательской компании Armament Research Services (ARES), сказал CNN, что такой радар нелегко заменить, и речь идет о значительном ущербе.

Представитель Пентагона заявил CNN: «В целях безопасности операций мы не собираемся комментировать статус конкретных сил и средств в регионе».

Что нужно знать о новой войне на Ближнем Востоке

