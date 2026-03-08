Избран новый верховный лидер Ирана. Его имя не называется

Совет экспертов избрал нового верховного лидера Ирана, сообщило 8 марта иранское агентство Mehr, ссылаясь на членов совета.

Имя избранного лидера не называется. Его должен объявить глава секретариата Совета экспертов Хоссейни Бушехри, он пока не делал никаких заявлений.

В Совет экспертов входят 88 богословов-правоведов, которые считаются экспертами в области исламского права. Они должны были выбрать нового верховного лидера, который сменит аятоллу Али Хаменеи, убитого 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

Основным претендентом на пост верховного лидера Ирана, как сообщала The New York Times, считался 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп называл его «легковесом» и говорил, что совет экспертов «зря тратит время», выбирая лидера без участия США. Трамп говорил, что хочет лично одобрить кандидатуру нового главы государства. СМИ сообщили 7 марта, что Моджтаба Хаменеи ранен в результате удара.

Армия обороны Израиля ранее заявила, что будет считать любого нового лидера Ирана «безоговорочной мишенью для ликвидации».

