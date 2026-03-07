«12 канал»: Израиль считает, что сын и вероятный преемник Али Хаменеи ранен в результате авиаудара

Израильские службы безопасности полагают, что Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи и претендент на пост Верховного лидера Ирана, получил ранение в результате авиаудара. Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на источники.

Khamenei.ir / AFP / Scanpix / LETA

По данным канала, авиаудар был нанесен по комплексу зданий, где проживал Моджтаба Хаменеи. Когда именно он был нанесен, не уточняется.

О ранении Моджтаба Хаменеи также пишет израильское издание Ynet. По его данным, удар был нанесен утром в субботу, 28 февраля.

The New York Times сообщала, что 56-летний Моджтаба Хаменеи стал основным претендентом на пост верховного лидера Ирана. По словам собеседников газеты, была вероятность, что о назначении Моджтаба Хаменеи объявят 4 марта. Издание также сообщало, что Иран отложил назначения преемника Али Хаменеи из соображений безопасности после того, как США и Израиль заявили, что новый лидер также может стать «мишенью».

Заседание Совета экспертов Ирана по выбору нового верховного лидера страны должно пройти в ближайшие 24 часа, сообщил вечером 7 марта член совета Хосейн Мозаффари.

Читайте также

Кто теперь правит Ираном? Что за переходный совет? И кто станет новым верховным лидером вместо убитого Али Хаменеи? Отвечаем (насколько это возможно) на вопросы о новой структуре власти в стране

Читайте также

Кто теперь правит Ираном? Что за переходный совет? И кто станет новым верховным лидером вместо убитого Али Хаменеи? Отвечаем (насколько это возможно) на вопросы о новой структуре власти в стране