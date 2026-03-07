«12 канал»: Израиль считает, что сын и вероятный преемник Али Хаменеи ранен в результате авиаудара
Израильские службы безопасности полагают, что Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи и претендент на пост Верховного лидера Ирана, получил ранение в результате авиаудара. Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на источники.
По данным канала, авиаудар был нанесен по комплексу зданий, где проживал Моджтаба Хаменеи. Когда именно он был нанесен, не уточняется.
О ранении Моджтаба Хаменеи также пишет израильское издание Ynet. По его данным, удар был нанесен утром в субботу, 28 февраля.
The New York Times сообщала, что 56-летний Моджтаба Хаменеи стал основным претендентом на пост верховного лидера Ирана. По словам собеседников газеты, была вероятность, что о назначении Моджтаба Хаменеи объявят 4 марта. Издание также сообщало, что Иран отложил назначения преемника Али Хаменеи из соображений безопасности после того, как США и Израиль заявили, что новый лидер также может стать «мишенью».
Заседание Совета экспертов Ирана по выбору нового верховного лидера страны должно пройти в ближайшие 24 часа, сообщил вечером 7 марта член совета Хосейн Мозаффари.