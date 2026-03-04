NYT: сын Али Хаменеи стал главным претендентом на пост Верховного лидера Ирана

Сын Али Хаменеи, 56-летний Можтаба Хаменеи, стал главным кандидатом на пост Верховного лидера Ирана по итогам заседания Совета экспертов, ответственного за назначение нового руководителя страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников.

По словам собеседников газеты, была вероятность, что о назначении Можтаба Хаменеи объявят утром в среду, 4 марта, но есть опасения, что в этом случае он станет мишенью для США и Израиля.

Телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, сообщил вечером 3 марта, что Совет экспертов «под давлением Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) избрал новым Верховным лидером страны Можтабу Хаменеи. Аналогичную информацию привело издание Deutsche Welle со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации нет.

Источники The New York Times также говорят, что на назначении Можтаба Хаменеи настаивает КСИР.

Другими претендентами на должность Верховного лидера Ирана газета называет члена Совета экспертов, аятоллу Алирезу Арафи и внука основателя исламской республики аятоллы Хомейни Хасана Хомейни.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возглавлявший страну с 1989 года, был убит 28 февраля в результате ударов Израиля и США. Страной теперь управляет временный совет из трех человек — президент Масуд Пезешкиан, верховный судья Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и член Совета стражей (органа, который отбирает кандидатов на высшие государственные должности) Алиреза Арафи.

