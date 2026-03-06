NYT: Иран отложил назначение нового лидера из соображений безопасности

Иран отложил назначения преемника убитого верховного лидера страны Али Хаменеи из соображений безопасности после того, как США и Израиль заявили, что новый лидер также может стать «мишенью». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

Основным претендентом на пост Верховного лидера Ирана стал сын Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Однако после того, как в СМИ появилась информация об этом, опасения за его безопасность усилились, говорят собеседники газеты.

Хотите понять, что происходит в Иране? Очень скоро в издательстве «Медузы» выйдет второе издание книги Никиты Смагина «Всем Иран» — важнейшая книга об этой стране. Вы можете оформить предзаказ уже сейчас.

3 марта The New York Times сообщила, что 56-летний Моджтаба Хаменеи стал основным претендентом на пост верховного лидера Ирана. По словам собеседников газеты, была вероятность, что о назначении Моджтаба Хаменеи объявят 4 марта.

Вскоре министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль будет считать любого нового лидера Ирана, «назначенного иранским террористическим режимом», «безоговорочной мишенью для ликвидации». В свою очередь президент США Дональд Трамп объявил, что хочет лично участвовать в выборе нового Верховного лидера Ирана. По его мнению, «сын Хаменеи — легковес». «Сын Хаменеи для меня неприемлем. Нам нужен тот, кто принесет гармонию и мир в Иран», — говорил Трамп.

Читайте также

Как новая война в Персидском заливе изменит отношения России и Ирана? И почему положение Кремля не так плохо, как кажется Объясняет Никита Смагин (Carnegie Politika)

Читайте также

Как новая война в Персидском заливе изменит отношения России и Ирана? И почему положение Кремля не так плохо, как кажется Объясняет Никита Смагин (Carnegie Politika)