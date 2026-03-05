«Сын Хаменеи — легковес». Трамп заявил, что хочет лично выбрать Верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил Axios 5 марта, что хочет лично участвовать в выборе нового Верховного лидера Ирана.
«Они [власти Ирана] тратят время зря. Сын Хаменеи — легковес. Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле», — сказал Трамп.
Он добавил, что не примет нового лидера Ирана, который продолжит политику убитого Али Хаменеи, поскольку, по его словам, это вынудит США вернуться к войне «через пять лет».
«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Нам нужен тот, кто принесет гармонию и мир в Иран», — добавил Трамп.
56-летний Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи — считается основным претендентом на пост Верховного лидера Ирана. Официально власти Ирана не сообщали, что он займет этот пост.
Моджтаба Хаменеи — священнослужитель, он никогда не занимал государственных постов. Как отмечает Axios, Хаменеи тесно связан с Корпусом стражей исламской революции — элитным подразделением вооруженных сил Ирана.
Дональд Трамп заявил 3 марта, отвечая на вопрос, кто может заменить Али Хаменеи, что большинство людей, которых рассматривали США, погибли после начала войны США и Израиля с Ираном.