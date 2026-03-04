Министр обороны Израиля: любой новый лидер Ирана «станет мишенью для ликвидации»

Израиль будет считать любого нового лидера Ирана «безоговорочной мишенью для ликвидации». Об этом написал в соцсети X министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом, чтобы продолжать реализовывать план по уничтожению Израиля, угрожать Соединенным Штатам, свободному миру и странам региона, а также угнетать иранский народ, станет безоговорочной мишенью для ликвидации», — заявил министр.

По его словам, Израиль вместе с США продолжат действовать всеми силами, чтобы «сокрушить возможности режима и создать условия для его свержения и замены иранским народом».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возглавлявший страну с 1989 года, был убит 28 февраля в результате ударов Израиля и США. По информации The New York Times, основным претендентом на этот пост теперь является сын Хаменеи Можтаба Хаменеи. Телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, сообщил вечером 3 марта, что Совет экспертов, ответственный за назначение нового руководителя страны, уже выбрал его на эту должность.

