В Иране выбрали нового верховного лидера. Им стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи

Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал новым верховным лидером исламской республики Моджтабу Хаменеи, сына убитого Али Хаменеи, сообщили иранские агентства.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана. В заявлении КСИР говорится, что движение поддерживает выбор Совета экспертов и готово к «полному подчинению и самопожертвованию ради исполнения указаний» нового верховного лидера.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал назначение Моджтабы Хаменеи верховным лидером «проявлением стремления исламской нации к укреплению национального единства». Избрание Моджтабы Хаменеи «возвестит о наступлении новой эры достоинства и власти для иранской нации», говорится в заявлении Пезешкиана, которое цитируют иранские агентства.

56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи — второй сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был убит 28 февраля израильским авиаударом в ходе совместной операции Израиля и США против Ирана.

Трамп заявлял, что хочет лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана и говорил, что для него неприемлем тот, кто продолжит политику Али Хаменеи — в частности, его сын. Накануне избрания Моджтабы Хаменеи Трамп также говорил в интервью телеканалу ABC News, что новому лидеру «придется получить одобрение США», в противном случае он «долго не продержится».

Трамп: «Иран, сдавайся!» Иран: «Не сдадимся, но извиняемся перед соседями, что бомбили их». Трамп: «НЕУДАЧНИКИ!» Президенты США и Ирана обменялись заявлениями. Кажется, они друг друга не поняли

