США закрыли посольство в Бахрейне. Посольство в Ливане призвало американцев покинуть страну
Власти США на неопределенный срок закрыли свое посольство в Манаме, столице Бахрейна.
«В связи с напряженной обстановкой в регионе посольство США в Бахрейне закрыто. Мы сообщим отдельно, когда посольство возобновит работу в обычном режиме», — говорится в сообщении дипмиссии.
В свою очередь посольство США в Бейруте призвало граждан США, которые находятся в Ливане, немедленно покинуть страну. «Ситуация с безопасностью в Ливане нестабильна и непредсказуема. Авиаудары наносились по всей стране, особенно на юге», — говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля атаковали военные объекты Ирана, в ответ Тегеран начал обстреливать ракетами и дронами объекты в Израиле и странах Персидского залива.
Под удары также попали гражданские объекты. Например, в многоэтажное здание пятизвездочного отеля Crowne Plaza в Манаме.
2 марта к боевым действиям подключилась ливанская группировка «Хизбалла», которая поддерживает Иран. Она начала наносить удары по Израилю. В ответ израильские военные наносят удары по всему Ливану.