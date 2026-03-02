США закрыли посольство в Бахрейне. Посольство в Ливане призвало американцев покинуть страну

Власти США на неопределенный срок закрыли свое посольство в Манаме, столице Бахрейна.

«В связи с напряженной обстановкой в регионе посольство США в Бахрейне закрыто. Мы сообщим отдельно, когда посольство возобновит работу в обычном режиме», — говорится в сообщении дипмиссии.

В свою очередь посольство США в Бейруте призвало граждан США, которые находятся в Ливане, немедленно покинуть страну. «Ситуация с безопасностью в Ливане нестабильна и непредсказуема. Авиаудары наносились по всей стране, особенно на юге», — говорится в сообщении.

США и Израиль 28 февраля атаковали военные объекты Ирана, в ответ Тегеран начал обстреливать ракетами и дронами объекты в Израиле и странах Персидского залива.

Под удары также попали гражданские объекты. Например, в многоэтажное здание пятизвездочного отеля Crowne Plaza в Манаме.

2 марта к боевым действиям подключилась ливанская группировка «Хизбалла», которая поддерживает Иран. Она начала наносить удары по Израилю. В ответ израильские военные наносят удары по всему Ливану.