«Это осознанный отказ легитимизировать процесс». Рубен Варданян решил не обжаловать приговор азербайджанского суда. Ему дали 20 лет тюрьмы

Бывший премьер-министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, которого суд в Баку приговорил к 20 годам лишения свободы, решил не подавать апелляцию на приговор. Об этом говорится в заявлении его семьи.

«Это решение не означает согласия с приговором и не является отказом от защиты. Это осознанный отказ легитимизировать процесс, который с самого начала не имел признаков правосудия», — заявили родственники Варданяна.

В заявлении отмечается, что суд в Баку представлял собой «постановочное действие», а ни самому Варданяну, ни его семье «не предоставлен официальный письменный текст приговора с надлежащим переводом — что является очередным грубым нарушением процессуальных прав и делает невозможным даже формальное понимание оснований для 20 лет лишения свободы».

Семья Варданяна заявила, что апелляция «имеет смысл только там, где существует возможность исправить ошибки суда первой инстанции», но в нынешнем случае это будет «легитимацией незаконного преследования».

17 февраля Бакинский военный суд приговорил Варданяна к 20 годам лишения свободы. Его обвиняли в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также в терроризме, финансировании терроризма и еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главой правительства непризнанной республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года. В сентябре 2023 года пограничная служба Азербайджана задержала Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. С тех пор он находился под арестом и несколько раз объявлял голодовку.

В поддержку Варданяна выступали российские деятели культуры, науки и образования, среди которых — Евгений Водолазкин, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Марина Лошак, Нюта Федермессер.

