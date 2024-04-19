Рубен Варданян объявил голодовку в азербайджанском СИЗО

Бизнесмен и бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян, находящийся с сентября прошлого года под арестом в Баку, объявил голодовку. Об этом говорится в заявлении его семьи.

Варданян начал голодовку еще 5 апреля 2024 года, он требует «немедленно и без всяких условий освободить его самого и других армянских заключенных, незаконно удерживаемых в Баку». Он объявил о голодовке «после неоднократных просьб провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами».

В сообщении отмечается, что после объявления голодовки «прекратились регулярные телефонные звонки между Варданяном и его семьёй в нарушение всех международных норм».

«Я всерьез опасаюсь за здоровье моего отца. Наша семья не видела его вот уже почти 200 дней. У нас прекратилась с ним всякая связь с тех пор, как он начал голодовку 5 апреля»», — заявил сын Варданяна Давид.

Семья Варданяна потребовала от азербайджанских властей немедленно допустить представителей Международного комитета Красного Креста к нему и другим политическим заключенным «для оценки состояния их здоровья», а также освободить Варданяна и остальных политзаключенных.

27 сентября 2023 года пограничная служба Азербайджана задержала Рубена Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали. Варданяну предъявлено обвинение по нескольких статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главной правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

В поддержку Варданяна выступали российские деятели культуры, науки и образования. В своем открытом письме они отмечали, что бизнесмен всегда выступал против насилия «в любых его проявлениях и формах, за равноправный диалог в любых обстоятельствах, даже если противоречия кажутся неразрешимыми, а вражда — непримиримой». Письмо подписали, в частности, Александр Архангельский, Евгений Водолазкин, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Марина Лошак, Нюта Федермессер, Михаил Куснирович, Наум Клейман, Наталия Солженицына.

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