Пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание Рубена Варданяна и опубликовала его фото в наручниках (скрыв их на снимке)

Государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы правительства Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна.

Вардянян, говорится в сообщении погранслужбы, был доставлен в Баку и передан «компетентным органам для принятия соответствующего решения».

Погранслужба опубликовала фото Варданяна в наручниках — скрыв их на снимке.

Государственная пограничная служба Азербайджана

Как сообщала жена Рубена Варданяна Вероника Зонабенд, его задержали при попытке выехать в Армению из Нагорного Карабаха. У родных и друзей Варданяна более суток не было с ним связи, писала Armenia Today

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он занимал пост главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

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