Азербайджанские военные задержали бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

Азербайджанская сторона задержала бывшего главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщила РБК его жена. О задержании Варданяна также сообщили Armenia Today и азербайджанское издание Haqqin. По их данным, Варданян был задержан в Лачинском коридоре на выезде с территории Нагорного Карабаха.

Как рассказала жена Варданяна Вероника Зонабенд, его задержали во время прохождения моста Акари, где находится азербайджанский КПП.

Официальные представители Армении и Азербайджана сообщения о задержании Варданяна на момент публикации новости не прокомментировали.

После того, как Азербайджан установил контроль над Нагорным Карабахом, проведя 19-20 сентября «антитеррористические мероприятия локального характера», армянские СМИ писали, что Баку составил список представителей непризнанной республики, которых требует выдать.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В 2021 году журнал Forbes оценивал его состояние в один миллиард долларов.

Осенью 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В начале ноября он занял пост главы правительства непризнанной республики, на котором оставался до конца февраля 2023 года.

В марте 2019 года OCCRP выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. На русском языке расследование можно прочитать на «Медузе».

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