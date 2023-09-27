Пограничная служба Азербайджана задержала миллиардера Рубена Варданяна. Его доставили в Баку В прошлом году он отказался от российского гражданства и возглавил правительство Нагорного Карабаха

Рубен Варданян Александер Миридонов / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Пограничная служба Азербайджана объявила о задержании бывшего главы правительства непризнанного Нагорного Карабаха и бывшего владельца инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.

Его остановили 27 сентября при попытке выехать в Армению на пункте пропуска в Лачинском коридоре «в результате бдительности военнослужащих», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Азербайджанские власти назвали Варданяна «нелегально въехавшим в страну и работавшим в должности так называемого „государственного министра Нагорно-Карабахской Республики“».

Погранслужба опубликовала фото задержанного в окружении военных и в наручниках. При этом изображение наручников на снимке размыто.

Государственная пограничная служба Азербайджана

Как отмечается, Варданяна уже доставили в Баку и передали «соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения».

Жена Рубена Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что ее мужа взяли в плен. «Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был незаконно задержан и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними. Я молюсь о том, чтобы моего мужа отпустили невредимым, и прошу вашей поддержки», — говорится в ее заявлении.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в один миллиард долларов, включив в список 200 богатейших людей России. В марте 2019 года OCCRP выпустил расследование о системе офшорных компаний «Тройки Диалог», через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов.

В сентябре 2022 года Рубен Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Все свои российские активы он передал в семейный фонд. 4 ноября он занял пост главы правительства непризнанной республики, на котором проработал три с половиной месяца. В конце февраля 2023 года Варданяна освободили от должности. Это произошло на фоне блокады Азербайджаном Лачинского коридора. После этого Варданян продолжал жить в Нагорном Карабахе.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий стало разоружение армии Нагорного Карабаха.

После обстрелов этнические армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, стали покидать непризнанную республику. Армянские СМИ писали, что перед началом работы гуманитарного коридора Азербайджан составил поименный список представителей непризнанной республики, потребовав их выдачи. Упоминалось ли в нем имя Варданяна, неизвестно.

В правительстве Армении сообщили, что обратились в Европейский суд по правам человека по вопросу обеспечения защиты Рубена Варданяна.

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