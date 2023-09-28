Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Азербайджане. Его обвиняют в финансировании терроризма

Азербайджанский суд арестовали бывшего главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, сообщает служба госбезопасности Азербайджана.

Варданяну предъявили обвинение по статьям о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы.

По версии азербайджанских властей, в 2022 году Варданян «с целью совершения террористических актов и диверсий» незаконно пересек границу Азербайджана, после чего проник в «зону временного пребывания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана». Там он, считают следователи, организовывал и финансировал деятельность незаконных вооруженных групп, «которые проводили рейды, приведшие к гибели людей и другим серьезным последствиям».

27 сентября пограничная служба Азербайджана задержала бывшего главу правительства Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна. Сообщалось, что его доставили в Баку и передали «компетентным органам для принятия соответствующего решения». Жена Варданяна Вероника Зонабенд говорила, что ее мужа задержали при попытке выехать в Армению из Нагорного Карабаха.

Варданян был главной правительства Нагорного Карабаха с ноября 2022 года по февраль 2023-го.

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Пограничная служба Азербайджана задержала миллиардера Рубена Варданяна. Его доставили в Баку В прошлом году он отказался от российского гражданства и возглавил правительство Нагорного Карабаха

Подробнее о задержании Варданяна

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