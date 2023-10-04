Российские деятели культуры, науки и образования написали обращение в поддержку бизнесмена и бывшего главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, который был задержан властями Азербайджана. Письмо опубликовали журналист Николай Солодников и РБК.

В письме говорится, что Варданян много сделал для развития образования и благотворительности в России и «далеко за ее пределами». По словам авторов письма, бизнесмен всегда выступал против насилия «в любых его проявлениях и формах, за равноправный диалог в любых обстоятельствах, даже если противоречия кажутся неразрешимыми, а вражда — непримиримой».

«Под этим письмом — подписи российских деятелей культуры, науки и образования, представителей благотворительных, культурных и общественных организаций. Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей», — говорится в письме.

Всего обращение подписали 22 человека. Среди них — писатели Александр Архангельский, Евгений Водолазкин и Алла Гербер, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, председатель совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александр Волошин, историк кино Наум Клейман, предприниматель Михаил Куснирович, бывший директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, режиссеры Павел Лунгин и Александр Сокуров, общественный деятель Наталия Солженицына, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и другие.

27 сентября пограничная служба Азербайджана задержала Рубена Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день его арестовали. Варданяну предъявлено обвинение по нескольких статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Все свои российские активы он передал в семейный фонд. 4 ноября он занял пост главы правительства непризнанной республики, на котором проработал три с половиной месяца. После этого он продолжал жить в Нагорном Карабахе.

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Пограничная служба Азербайджана задержала миллиардера Рубена Варданяна. Его доставили в Баку В прошлом году он отказался от российского гражданства и возглавил правительство Нагорного Карабаха

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