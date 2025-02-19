Рубен Варданян снова объявил голодовку. Он назвал суд над собой в Баку «политическим шоу»

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил голодовку после начала судебного процесса в Баку по его уголовному делу. Сообщение политика передала его семья в телеграме.

Рубен Варданян называет голодовку «ответом на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права». «То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом — это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство», — пишет Варданян.

Бывший глава правительства Нагорного Карабаха перечислил все нарушения, которые были допущены во время судебного процесса по его делу, который начался 17 января. Так, он отметил, что его судят в военном трибунале, а не в гражданском суде. Кроме того, Варданян не получил полный доступ к материалам дела. «422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых мне отвели всего 21 рабочий день, при этом материалы были засекречены как государственная тайна», — добавил он.

Также Варданян рассказал, что Азербайджан ограничивает его право на защиту: его адвокату не дают полный доступ к материалам дела, оказывают на него психологическое давление, а также запрещают Варданяну вызывать свидетелей защиты и подавать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда.

«Этот процесс — „суд“ не только надо мной. Это попытка обвинить всех армян, всех, кто помогал Арцаху и его жителям, а также всех, кто проявлял сострадание. Это удар по целому народу», — заявил Варданян. В конце письма он обратился к мировым лидерам, международным организациям, правозащитникам, представителям прессы:

Этот процесс требует вашего внимания. Имитация правосудия — это оправдание беззакония и несправедливости. Молчание перед лицом таких нарушений открывает дверь новым трагедиям, разжигает вражду и создает новую волну ненависти. Только через правду, закон и гуманизм можно обеспечить мир и справедливость в регионе.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главой правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

27 сентября 2023 года пограничная служба Азербайджана задержала Рубена Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Ему предъявили обвинения по нескольких статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

С конца сентября 2023-го он находится под арестом в Баку. 19 апреля 2024 года Варданян впервые объявил о голодовке, которую он, как утверждалось, начал еще 5 апреля. 25 апреля Варданян завершил голодовку. В июне его семья заявила, что Варданяна пытали в СИЗО во время голодовки. В январе 2025 года, незадолго до первого заседания, Рубен Варданян заявил, что его следствие сфальсифицировало документы по его делу.