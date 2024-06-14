Семья Рубена Варданяна заявила, что его пытали в азербайджанском СИЗО во время голодовки. Адвокаты бизнесмена обратились с жалобой в ООН

Семья бывшего главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, который с сентября 2023 года находится под арестом в Баку, заявила, что его подвергли пыткам в следственном изоляторе. Заявление об этом опубликовано в телеграм-канале Варданяна.

Родственники и адвокаты политика утверждают, что его пытали с 5 по 25 апреля во время голодовки, которой он пытался добиться освобождения для себя и других армянских заключенных. Тогда администрация СИЗО перевела Варданяна в карцер, где его держали до окончания голодовки.

В карцере бизнесмену не давали спать, оставляя свет включенным, лишили возможности мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, не разрешали читать и писать, по несколько дней не давали воды. «Эту ужасную картину дополняет тот факт, что во время голодовки к Рубену никого не допускали — ни его адвоката, ни местного омбудсмена. Для пленника оборвали связь с внешним миром — он не мог поговорить по телефону с родными», — говорится в заявлении.

В связи с этим международная группа адвокатов Варданяна направила обращение Специальному докладчику ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс с просьбой осудить действия властей Азербайджана.

«Мы были потрясены, узнав об ужасах, которые довелось пережить моему отцу. Страшно даже подумать, что делают в Азербайджане с другими, менее известными заключенными, которые, в отличие от моего отца, не получают международной поддержки. Мы призываем ООН привлечь правительство Азербайджана к ответственности и помочь защитить жизнь моего отца», — заявил сын Варданяна Давид.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В сентябре 2022 года бизнесмен объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главной правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023-го.

Азербайджан 19 сентября провел военную операцию в Нагорном Карабахе, в результате которой взял регион под контроль. После этого Нагорный Карабах покинули почти все армяне. Уехать пытался и Варданян, но 27 сентября азербайджанские пограничники задержали его. На следующий день его арестовали.

Азербайджан обвиняет Варданяна в финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

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