Рубен Варданян заявил, что следствие сфальсифицировало документы по его делу. В Азербайджане его обвиняют в финансировании терроризма

Предприниматель и бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян, который более года находится под арестом в Баку, заявил, что следствие сфальсифицировало протоколы и записи его допросов и оказывало давление на него, его адвоката и переводчика, требуя подписать документы задним числом. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в официальном аккаунте Варданяна.

«Я официально заявляю: я не давал никаких показаний со дня моего ареста — за исключением первого допроса, где я только назвал свои имя и фамилию. Позвольте мне повторить: все протоколы с моей подписью являются фальсификацией. Этих документов в действительности не существует. Моего адвоката и переводчика заставили подписать эти документы», — пишет Варданян.

По его словам, ему предъявили 42 обвинения, и некоторые из них предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. Однако для ознакомления Варданяну выдали 422 тома материалов дела на азербайджанском языке, которого он не понимает, и отвели на это всего месяц — с 9 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Варданян утверждает, что список обвинений на русском языке он получил только 8 января, а судебное заседание по его делу назначено на 17 января.

В открытом письме Варданян еще раз заявил, что считает себя полностью невиновным и выдвинул четыре требования: предоставить ему достаточно времени для знакомства с материалами и подготовки к защите, устранить все нарушения и фальсификации, сделать судебный процесс открытым и объединить его с делами его соотечественников, которые также оказались обвиняемыми по политическим мотивам.

27 сентября 2023 года пограничная служба Азербайджана задержала Варданяна, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Ему предъявили обвинения по нескольких статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. С конца сентября Варданян находится под арестом. Он несколько раз жаловался на условия содержания. По его словам, из более чем 470 дней заключения 340 он провел в одиночной камере и еще 23 — в карцере.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». Он входил в список богатейших людей России по версии Forbes. В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Он был главной правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики с ноября 2022 года по февраль 2023 года.