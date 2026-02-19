Замначальника колонии, где убили Навального, приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей по делу об использовании труда заключенных

Бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе Василию Выдрину назначили штраф в 40 тысяч рублей по делу о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК), сообщает «Верстка» со ссылкой на решение суда.

Как отмечает издание, пресс-служба Лабытнангского городского суда в сообщении о приговоре не называет имя осужденного. Но 19 февраля суд вынес лишь один приговор по этой статье — против Выдрина, уверены журналисты «Верстки».

Суд также запретил Выдрину занимать должности в учреждениях и органах уголовно-исправительной системы в течение двух лет.

Максимальное наказание по статье, которую вменили бывшему замначальника колонии, — четыре года лишения свободы.

По версии следствия, замначальника колонии в 2021-2022 годах выводил с территории ИК-3 троих заключенных, отбывавших сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления. Выдрин приводил их в свою квартиру, где заставлял делать ремонт. За это он платил им до тысячи рублей, а также давал чай и сигареты.

Первый раз Лабытнангский городской суд рассмотрел дело в августе 2025 года. Тогда Выдрина оправдали. По требованию прокуратуры дело направили на пересмотр.

В колонии в Харпе 16 февраля 2024 года был убит Алексей Навальный. Управление ФСИН по ЯНАО изначально сообщило, что политик умер после того, как ему стало плохо после прогулки, а врачи не смогли ему помочь. Позже матери Навального в колонии заявили, что ее сын умер от «синдрома внезапной смерти».

Следственный комитет РФ не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели Навального, заявив, что причиной смерти политика стало «комбинированное заболевание».

Соратники политика заявили, что Навального убили по прямому приказу Владимира Путина. В биоматериалах Навального, которые семье политика удалось вывезти за границу после убийства, обнаружили вещество эпибатидин — яд древесной лягушки. К такому выводу независимо друг от друга пришли эксперты лабораторий Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов.

14 февраля эти страны выпустили официальное совместное заявление, в котором говорилось, что Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином.