Пять стран Европы обвинили РФ в нарушении Конвенции о химическом оружии в связи с убийством Навального

Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды опубликовали совместное заявление об отравлении Алексея Навального в российской колонии веществом эпибатидин — ядом южноамериканской лягушки.

Заявление согласовано министрами иностранных дел пяти стран и опубликовано на сайте британского правительства. В нем, в частности, говорится, что эпибатидин — токсин ядовитых лягушек из Южной Америки, контакт с ним естественным путем в России невозможен.

«Навальный умер, находясь в тюрьме, что означает, что у России были средства, мотивы и возможность ввести ему этот яд», — подчеркивается в заявлении.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уведомлена о том, что Россия в очередной раз нарушила Конвенцию о химическом оружии, говорится в заявлении.

«Мы и наши партнеры будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении политические рычаги, чтобы привлечь Россию к ответственности», — подчеркивается в документе.

Что известно об отравлении Навального эпибатидином

