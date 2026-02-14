Kevin Dietsch / Getty Images

В биоматериалах Алексея Навального, которые семье политика удалось вывезти за границу после убийства, обнаружено вещество эпибатидин. К такому выводу, пишет The Insider, независимо друг от друга пришли эксперты нескольких лабораторий, исследовавших биоматериалы.

Представители пяти стран — Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, в лабораториях которых исследовали биоматериалы Навального, по данным издания, собираются сделать совместное заявление на Мюнхенской конференции по безопасности.

Эпибатидин был открыт в 1974 году, его извлекли из кожи южноамериканской лягушки-древолаза (Epipedobates tricolor), а позднее синтезировали. Это нейротоксин, который воздействует на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы. Эти рецепторы участвуют в передаче болевых ощущений, а также в движении и других функциях. Эпибатидин вызывает онемение всего тела, которое может быстро прогрессировать до полного паралича. Дозы становятся смертельными, если паралич вызывает остановку дыхания, пишет The Insider.

«Известные из открытых источников данные о симптомах Алексея Навального совпадают с тем, что известно о действии эпибатидина», — сообщил The Insider врач-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального при отравлении «Новичком».

Пять лет назад ФСБ отравила Алексея Навального ядом «Новичок» Тогда казалось, что это история о чудесном спасении от смерти. Вот что потом стало с ее главными героями

В 2013 году в российском «Химико-фармацевтическом журнале» была опубликована научная статья о способе получения эпибатидина, среди авторов которой сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где был разработан «Новичок».

В этой научной статье эпибатидин описан как ненаркотический анальгетик с высокой обезболивающей активностью, не уступающий опиоидам, но не вызывающий физической зависимости.

The Insider пишет, что в разных странах мира изучалось использование эпибатидина для анальгетического эффекта, но выяснилось, что доза, при которой проявляются токсические симптомы, слишком низка, чтобы быть безопасной.

Юлия Навальная в сентябре 2025 года рассказала, что после гибели Алексея Навального в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года команда политика смогла получить образцы его биологических материалов и переправить их за границу — в лаборатории двух западных стран (в какие именно лаборатории и каких именно стран, тогда не уточнялось). Они провели исследования независимо друг от друга и подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен.

Алексея Навального отравили в колонии — это подтвердили результаты исследований в лабораториях двух западных стран Команда политика смогла передать туда его биологические образцы

«Я была уверена, что моего мужа отравили, с первого дня, но теперь этому есть доказательства: Путин убил Алексея химическим оружием. Я благодарна европейским государствам за кропотливую работу, которую они вели два года, и за раскрытие правды. Владимир Путин — убийца. Он должен понести наказание за все свои преступления», — написала Юлия Навальная 14 февраля в соцсети X, комментируя выводы экспертов.

Глава ФБК Мария Певчих, в свою очередь, подчеркнула, что «яд не мог никаким случайным образом попасть в камеру ШИЗО в колонии в поселке за Полярным кругом». «Он туда попал по приказу Владимира Путина», — указала она.

Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды опубликовали совместное заявление об отравлении Алексея Навального эпибатидином. «Навальный умер, находясь в тюрьме, что означает, что у России были средства, мотивы и возможность ввести ему этот яд», — говорится в документе. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), подчеркивается в заявлении, уведомлена о нарушении Россией Конвенции о химическом оружии.

Юлия Навальная заявила, что ее команде все-таки удалось вывезти биоматериалы Навального за границу. Две западные страны подтвердили: его отравили Но ее видеообращение порождает множество новых вопросов. Вот три главных

