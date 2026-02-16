«Медуза»

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды заявили, что оппозиционер Алексей Навальный, погибший в российской колонии в 2024 году, был отравлен ядом южноамериканской лягушки. Пять месяцев назад вдова политика Юлия Навальная уже говорила, что он погиб от отравления, но сейчас впервые названо отравляющее вещество. Подтверждение того, что Навального убили, появилось за два дня до второй годовщины его гибели. «Медуза» рассказывает, как на эту новость продолжают реагировать в России и за рубежом.

Юлия Навальная, вдова Алексея

«Я была уверена, что моего мужа отравили, с первого дня, но теперь этому есть доказательства. Я благодарна европейским государствам за кропотливую работу, которую они вели два года, и за раскрытие правды. Владимир Путин — убийца. Он должен понести наказание за все свои преступления. <…> Правды мы добились и справедливости тоже однажды добьемся».

Людмила Навальная, мать Алексея

«Заказчиков знает весь мир, а мы хотим знать каждого, кто принимал в этом участие».

«Яд, особенно экзотический, ищется сложно. Надо очень кропотливо проверять один за другим тысячи возможных синтезированных или естественных веществ. Чудо, что [исследователи] смогли его найти. И для меня было неочевидно, что они [европейские лидеры] это сделают [заявят об отравлении], особенно когда американское правительство пытается играть роль доброго полицейского с Россией. [Есть] очень ограниченное количество ученых в России, которые занимались исследованием именно эпибатидина. И следующая задача расследователей [состоит] в том, чтобы найти, были ли связи между этими учеными и фсбшниками в последние дни и месяцы до смерти Навального».

Марко Рубио, госсекретарь США

«Мы, разумеется, знаем об этом заявлении [европейских стран об отравлении Навального]… и у нас нет оснований сомневаться в этом».

Мария Певчих, глава отдела расследований ФБК

«Произошло нечто, что можно смело считать научным чудом. Вероятность получить образцы биоматериалов Навального, помноженная на вероятность их вывезти, помноженная на вероятность того, что найдется лаборатория, которая согласится исследовать их, помноженная на вероятность того, что у нее будет нужное оборудование… Все это стремилось к нулю. Но нам всем очень повезло. Ученые все же смогли найти следы яда… Прошу это действительно выдающееся событие не обесценивать и не отмахиваться — „все все и так понимали“. Конечно, понимали. А теперь доказали. В условиях, когда убийство происходит внутри тюрьмы, где нет случайных свидетелей, где не требуется никого выслеживать, где человек есть и пьет только то, что ему дают, это убийство могло навсегда остаться в категории „загадочных смертей“. План Путина был именно в этом. И этот план провалился».

Леонид Волков, глава политических проектов ФБК

«Это была очень долгая двухлетняя дорога. Сегодня есть ощущение, что мы перевернули важную страницу (когда-нибудь, когда будет можно, в мемуарах расскажем, каких это стоило усилий…), дописали главу. До победы еще бесконечно далеко, сделан крошечный шаг. Но ведь сделан. Сделан, потому что мы обещали узнать и рассказать правду и боролись за нее. И добились правды. Спасибо огромное всем, кто протянул руку помощи на этом двухлетнем трудном пути, кто не отступился от поисков правды. Вы больно щелкнули Путина по носу, унизили его „всемогущие“ спецслужбы и пропагандистов».

Мария Захарова, спикер МИД России

«Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

«Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем».

«В день второй годовщины смерти Алексея Навального мы вновь выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье. Мы считаем необходимым подчеркнуть, что ответственность за его смерть лежит исключительно на российских властях. <…> Мы повторяем наше требование провести тщательное и прозрачное расследование обстоятельств его смерти. <…> Наследие Алексея Навального живо, и мы продолжаем поддерживать мужественных российских правозащитников и представителей независимого гражданского общества».

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании

«Алексей Навальный проявил огромную храбрость перед лицом тирании. <…> Я делаю все возможное, чтобы защитить наш народ, наши ценности и наш образ жизни от угрозы со стороны России и убийственных намерений Путина».

Эммануэль Макрон, президент Франции

«Два года назад мир узнал о смерти Алексея Навального. Тогда я сказал о своей убежденности в том, что его смерть — очевидное свидетельство слабости Кремля и его страха перед любым оппонентом. Сегодня ясно, что она была преднамеренной. Правда всегда торжествует, в ожидании торжества правосудия».

Йоханн Вадефуль, глава МИД Германии

«Мы никогда не питали иллюзий относительно природы российского режима, но эти результаты действительно шокировали меня. <…> [Если вспомнить о призывах возобновить диалог с Россией], мы готовы вести переговоры, но Россия показала свое отвратительное лицо, и об этом должны знать все, кто думает, что на другой стороне есть честный партнер, которому действительно важны мир, взаимопонимание и гуманность в этом мире. Нет, такого партнера нет».

Стивен Бигэн, бывший первый заместитель госсекретаря США

«Это лишь укрепляет убежденность в том, что этот режим не может мирно сосуществовать ни с соседями, ни даже с собственным народом».

Владимир Зеленский, президент Украины

«У меня нет времени думать об этом [отравлении Навального]. Россия ежедневно убивает украинцев. В чем разница между ядом и ракетами? Я не вижу разницы».

«Очередное, впрочем уже излишнее доказательство террористической сущности государства Российская Федерация. <…> Россия находится во власти тоталитарной лубянской секты, для которой отравления и иные способы ликвидации своих оппонентов — обычный способ борьбы за выживание. Их не испугать киданием пластиковых стаканчиков. Их не смутить светом фонариков в небо. Их не отодвинуть от власти голосованием на фейковых выборах. Лишь вооруженная борьба может спасти страну, отравленную ядом ФСБ и Кремля».

Платформа российской оппозиции при ПАСЕ

«Путин несет персональную ответственность за гибель Навального. Алексей Навальный был убит, находясь в полной власти российского государства — в исправительной колонии „Полярный волк“. Только российское государство располагало средствами, мотивом и возможностью совершить это преступление. Владимир Путин как лицо, осуществляющее абсолютный контроль над силовыми структурами Российской Федерации, несет прямую и персональную ответственность за это убийство. Мы заявляем об этом открыто и недвусмысленно: Путин — убийца и военный преступник».

Илья Яшин, политик

«В чем отличие Путина от Навального? Путин всегда действует подло. Его оружие — это ложь и манипуляции. „Их там нет“, „мы не бомбим гражданских в Украине“, „да кому нужен этот берлинский пациент, чтобы его травить“ — он врет всегда. И всегда бьет исподтишка. Навальный же действовал открыто. Он прямо называл Путина вором и убийцей, он выходил против него с открытым забралом. Он не боялся идти на площадь, заполненную омоновцами, не боялся идти на выборы и дебаты. Не боялся смотреть в лицо смерти. <…> Я очень надеюсь, что нам хватит силы и воли быть достойными памяти Алексея. А еще я очень скучаю по своему другу».

Михаил Ходорковский, политик

«История с обнаружением экзотического яда ничего не добавила к нашему пониманию Путина и его методов, но еще раз и своевременно пнула Запад, где опять слышны голоса „путинферштейеров“. Так что полезно, несмотря на понятные издержки».

Энн Эпплбаум, американская писательница и публицистка

«Я думаю, это должно укрепить наше понимание, что Россия — это криминальное государство, которое убивает своих врагов. <…> Они отрицают закон и чувство достоинства специально. Потому что они хотят шокировать всех и показать, что они могут делать все, что захотят».

Андрей Волна, врач и волонтер

«1. Навальный был не просто убит. Он был казнен. Казнен страшной смертью. Последний час своей жизни он провел в диких мучениях. Светлая память… 2. Россия не прекращала и не прекращает разработку химического оружия. <…> 3. Россия в нынешнем виде является страшным и кровавым агрессором. <…> Не заигрывать с этим режимом надо, а ликвидировать. Как? Не ко мне вопрос. Я не знаю. Просто дальше будет еще хуже и еще страшнее».

Елизавета Осетинская, журналистка

«В этой ситуации мне важно… что вывод сделали… официальные лаборатории пяти европейских стран. <…> А важно мне это, потому что когда следующий лидер какой-то из европейских стран решит, что хватит, пора нормализовать отношения с режимом, этот сукин сын не такой уж плохой, предсказуемый сукин сын, и когда какая-нибудь российско-германская торговая палата посетит какой-нибудь форум по возобновлению сотрудничества, все они будут знать и помнить — это ваши лаборатории признали нынешний российский режим отправителями и нарушителями законов о химическом оружии, а проще говоря, убийцами».

Иван Жданов, бывший директор ФБК

«Знаете, фсбшникам мало убить. Им важно еще и показать мстительность. Я не удивлюсь, если они выбрали лягушачий яд именно за тот самый твит, ставший мемом про Путина, „жаба на трубе“. Теперь Путин — жаба-убийца уже без трубы».

Виктор Шендерович, писатель

«Мы знаем эту эквадорскую лягушку, ядом которой был убит Навальный. Мы знаем ее в лицо и помним каждый ее новогодний квак из-под зубчатой стены. Мне кажется, ему пойдет это имя, ей-богу. Никто даже не переспросит, о ком речь. Вот она, раздулась и опять квакает про патриотизм. Наша эквадорская лягушка — токсичная, смертельно опасная тварь».

Илья Красильщик, медиаменеджер

«Я помню, в нулевые было ощущение, что как будто ничего не происходит, все ненастоящее. Хотелось движухи, экшена. <…> Какие же мы были маленькие дураки, что всего этого хотели. В историю попасть хотели. Ну, попали: друзья и знакомые в настоящих тюрьмах, кто-то по-настоящему убит, кто-то воюет на настоящих войнах. Оскаровские и нобелевские лауреаты перестали быть мифическими персонажами. Все большое, все настоящее. Понятно, кто есть кто. Зачем мне это было знать?»