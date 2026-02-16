Кремль назвал «предвзятыми и ни на чем не основанными» обвинения в отравлении Навального

В Кремле назвали «предвзятыми и ни на чем не основанными» обвинения в адрес властей России в отравлении Алексея Навального.

«Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. К такому выводу пришли независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов российского политика. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что отравить Навального в тюрьме могло только российское правительство.

В МИД РФ заявление европейских стран об отравлении Навального назвали «информационным вбросом».