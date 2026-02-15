«Информационный вброс» и «некропропаганда». В МИД России прокомментировали заявление пяти европейских стран про отравление Навального

Выводы пяти европейских стран об отравлении Алексея Навального ядом эпибатидином в колонии — это «информационный вброс», заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РБК, а также агентствам РИА Новости и ТАСС.

«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП 1 / 2 (газопроводы „Северный поток“ — прим. „Медузы“), они вспоминают о Навальном. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. <…> Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — заявила Захарова.

В посольстве России в Лондоне также прокомментировали заявление пяти стран об отравлении Навального — там его назвали «политическим балаганом». В посольстве заявили, что «нет никаких оснований доверять подобным „находкам“ западных „экспертов“» и добавили, что «по-настоящему шокирует метод, который теперь облюбовали западные политики, — некропропаганда». «Это не поиск справедливости, а глумление над покойным», — говорится в заявлении.

14 февраля пять европейских стран — Британия, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды — выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Алексей Навальный был отравлен в российской колонии эпибатидином — ядом древесной лягушки. Такой вывод сделали независимо друг от друга исследователи, изучившие образцы биоматериалов Навального.

Эпибатидин представляет собой нейротоксин, открытый в 1974 году — яд извлекли из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, а позднее смогли синтезировать. В 2013 году в российском «Химико-фармацевтическом журнале» публиковалась научная статья о способе получения эпибатидина, среди авторов которой были сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Именно в этом институте разрабатывали «Новичок», которым Навального пытались отравить в 2020 году.

