Участники платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) опубликовали второе совместное заявление. Оно посвящено годовщине убийства Алексея Навального.

Совместное заявление министров иностранных дел Германии, Франции, Нидерландов, Швеции и Великобритании установило, что Алексей Навальный был убит в заключении путем отравления эпибатидином. Члены платформы российских демократических сил при ПАСЕ констатируют: это заявление подтверждает то, что мы знали и о чем говорили с самого начала — ответственность за гибель Алексея Навального лежит на режиме Владимира Путина.

Убийство Навального — не единичный акт, а закономерное звено в цепи системных преступлений кремлевского режима против собственных граждан и граждан иностранных государств. Отравление Навального «Новичком» в 2020 году, покушение в Солсбери в 2018 году, повлекшее гибель британской гражданки Дон Стерджесс, убийства Анна Политковской, Натальи Эстемировой, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, журналистов и правозащитников — все это элементы целенаправленной политики государственного террора, осуществляемой Кремлем на протяжении десятилетий.

Далее в заявлении следуют три пункта. В первом говорится, что персональную ответственность за гибель Навального в колонии несет Владимир Путин. «Мы заявляем об этом открыто и недвусмысленно: Путин — убийца и военный преступник», — констатируют авторы заявления.

Второй пункт касается нарушений Конвенции о запрещении химического оружия. Представители российской оппозиции призывают мировое сообщество «дать правовую оценку» этому факту.

В третьем пункте авторы призывают все делегации ПАСЕ поддержать заявление пяти стран и потребовать создания международного трибунала по расследованию преступлений путинского режима — от убийства Навального до военных преступлений в Украине и на территории самой России.

«Алексей Навальный отдал свою жизнь за свободную Россию. Он вернулся в страну, зная, что его ждет тюрьма или смерть, потому что верил, что Россия может быть другой. Мы обязаны добиться того, чтобы его гибель не была напрасной. Память о Навальном — это не только скорбь. Это обязательство. Обязательство перед народами современной России, перед ее гражданами и перед всеми, кто верит в справедливость», — говорится в заявлении.

Российская делегация при ПАСЕ была сформирована в конце января. В нее вошли 15 человек. 29 января прошло первое заседание (однако на него прибыли не все), а 6 февраля платформа российской оппозиции при ПАСЕ выпустила первое совместное заявление под названием «О поддержке безопасности и обороноспособности Украины и ответственности России за агрессию».

