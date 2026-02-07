«Россия фашистская — системная угроза европейскому правопорядку». Платформа российской оппозиции при ПАСЕ выпустила первое заявление
Участники платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы выпустили первое совместное заявление. Документ под названием «О поддержке безопасности и обороноспособности Украины и ответственности России за агрессию» опубликован в пятницу, 6 февраля.
Авторы документа полагают, что безопасность Европы невозможно обеспечить без немедленных мер по обеспечению безопасности Украины и без долгосрочных усилий по предотвращению новой агрессии.
Россия фашистская представляет собой системную угрозу европейскому правопорядку, поскольку является государством-агрессором. Международная поддержка Украины, в том числе военная, со стороны государств — членов Совета Европы и их союзников, выступает фундаментом устойчивого мира в Европе.
В заявлении также говорится, что «мир будет устойчивым, только если Россия понесет ответственность за совершенные преступления».
Подписанты выражают поддержку созданию трибунала под эгидой Совета Европы, а также любым государственным, общественным и частным инициативам, «направленным на противостояние российской агрессии». Также в документе выражена поддержка идее использования замороженных активов РФ на восстановление и укрепление обороноспособности Украины.
Под заявлением стоят подписи 14 из 15 участников платформы — всех, кроме Любови Соболь. Почему она не подписала документ, неясно.
Обновлено. Соболь заявила, что принятие совместного заявления от платформы диалога при ПАСЕ возможно только во время очной сессии, так как в ее состав входят не только российские участники, но и чиновники со стороны самого ПАСЕ. «Если бы я хотела принимать бесконечные заявления с Антивоенным комитетом, я бы вернулась в его состав. Моя позиция по войне в Украине не менялась последние 12 лет», — сказала она.
Платформа российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы начала работу в конце января. Предполагается, что участники платформы будут вести диалог с европейскими парламентариями и «представлять интересы антивоенно настроенных россиян».