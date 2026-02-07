Участники платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы выпустили первое совместное заявление. Документ под названием «О поддержке безопасности и обороноспособности Украины и ответственности России за агрессию» опубликован в пятницу, 6 февраля.

Авторы документа полагают, что безопасность Европы невозможно обеспечить без немедленных мер по обеспечению безопасности Украины и без долгосрочных усилий по предотвращению новой агрессии.

Россия фашистская представляет собой системную угрозу европейскому правопорядку, поскольку является государством-агрессором. Международная поддержка Украины, в том числе военная, со стороны государств — членов Совета Европы и их союзников, выступает фундаментом устойчивого мира в Европе.

В заявлении также говорится, что «мир будет устойчивым, только если Россия понесет ответственность за совершенные преступления».

Подписанты выражают поддержку созданию трибунала под эгидой Совета Европы, а также любым государственным, общественным и частным инициативам, «направленным на противостояние российской агрессии». Также в документе выражена поддержка идее использования замороженных активов РФ на восстановление и укрепление обороноспособности Украины.

Под заявлением стоят подписи 14 из 15 участников платформы — всех, кроме Любови Соболь. Почему она не подписала документ, неясно.

Обновлено. Соболь заявила, что принятие совместного заявления от платформы диалога при ПАСЕ возможно только во время очной сессии, так как в ее состав входят не только российские участники, но и чиновники со стороны самого ПАСЕ. «Если бы я хотела принимать бесконечные заявления с Антивоенным комитетом, я бы вернулась в его состав. Моя позиция по войне в Украине не менялась последние 12 лет», — сказала она.

Платформа российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы начала работу в конце января. Предполагается, что участники платформы будут вести диалог с европейскими парламентариями и «представлять интересы антивоенно настроенных россиян».

Читайте также

В Страсбурге впервые собралась платформа российской оппозиции при ПАСЕ Ее участники обещают отстаивать права антивоенных россиян. Но в историю войдет и видеоролик про «обоссоту»

Читайте также

В Страсбурге впервые собралась платформа российской оппозиции при ПАСЕ Ее участники обещают отстаивать права антивоенных россиян. Но в историю войдет и видеоролик про «обоссоту»